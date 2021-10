9. Spieltag BVB zurück in der Erfolgsspur: Sieg in Bielefeld

Es passte ins Bild einer bis dahin schwachen Borussia, dass ein Elfmeterpfiff die glückliche Führung bescherte. Nach einem Foul von Cedric Brunner an Malen verwandelte Can den fälligen Strafstoß sicher.

Dieser Treffer gab der bis dahin verunsicherten Borussia spürbar mehr Sicherheit. Nur vier Minuten später verpasste Kapitän Marco Reus nach einer Flanke von Wolf und einer Fußabwehr von Arminia-Keeper Ortega das mögliche 2:0.

Und doch konnte der BVB beruhigter in die Pause gehen. Einen Abwehrversuch von Arminias Defensivspieler Amos Pieper nach einem Dortmunder Eckball beförderte Hummels, der schon in der vergangenen Saison in Bielefeld getroffen hatte, mit einem sehenswerten Volley ins Netz. Damit erzielte der Dortmunder Abwehrchef seit 2008/09 in jeder Bundesliga-Spielzeit mindestens ein Tor. Das gelang in diesem Zeitraum keinem anderen Spieler.

Auch in der zweiten Halbzeit spielte die Borussia glanzlos, hatte das Geschehen gegen die harmlosen Gastgeber aber sicher im Griff. Auch der Versuch von Arminia-Trainer Frank Kramer, durch die Einwechslung von Klos für mehr Torgefahr zu sorgen, blieb ohne große Wirkung. Allerdings musste der für den angeschlagenen BVB-Stammkeeper Gregor Kobel zur Pause eingewechselte Marwin Hitz bei einem Kopfball von Guilherme Ramos (54.) und einem Schuss von Patrick Wimmer (69.) zweimal in höchster Not klären.

Mit einem sehenswerten Solo und einem gekonnten Abschluss beseitigte Jungstar Belligham (18) dann alle Zweifel am Dortmunder Erfolg. Den von Hummels verursachten Foulelfmeter verwandelte Klos sicher.

