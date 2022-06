9-Euro-Ticket im Regionalverkehr Warum das Ticket manchmal nicht gilt

Das 9-Euro-Ticket soll Bahnfahren deutschlandweit für drei Monate günstig machen. In speziellen Fällen gilt das Ticket jedoch auch in Zügen nicht, in denen sonst Nahverkehrstickets gelten. Damit stünden Fahrgäste in diesen Zügen ohne gültiges Ticket da, wenn sie sich auf ihr 9-Euro-Ticket verließen. Hier erfahren Sie, in welchen Zügen das der Fall ist, und warum.