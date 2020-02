8400 Fahrzeuge geplant Autovermieter WeShare will in weitere Städte expandieren

WeShare hatte sein Angebot im Juni vergangenen Jahres in Berlin mit rund 1500 Autos begonnen. In den nächsten Monaten soll die Flotte in der Haupstadt auf rund 2000 wachsen. Das Geschäftsgebiet sei ausgeweitet worden. In den Randbezirken Berlins steht das Angebot aber weiterhin nicht zur Verfügung. "Da wünschen wir uns auch ein Entgegenkommen der Stadt", sagte Reth. Vorstellbar sei etwa, dass die Stadt bei den Parkgebühren in der Innenstadt Abstriche macht. So ließe sich der Service in den äußeren Gebieten besser finanzieren.