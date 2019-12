83 Personen erleiden Durchfall Festessen legt Gemeinde fast völlig lahm

Erdmannhausen - Der vergangene Donnerstag ist in Erdmannhausen wahrlich ganz anders verlaufen als andere Donnerstage: Das Rathaus war weitgehend verwaist, im Bauhof war gerade mal ein Mitarbeiter vor Ort, in den Kindergärten mussten aufgrund des Personalmangels die Betreuungszeiten eingeschränkt werden. Einen Tag nach der Weihnachtsfeier, die die Gemeinde für ihre Mitarbeiter im kleinen Saal der Halle auf der Schray veranstaltet hat, lagen viele davon mit einer Magenverstimmung flach. „Es hat in der Tat Erkrankungen gegeben und einiges an Belegschaft ist ausgefallen“, bestätigt die Bürgermeisterin Birgit Hannemann am Montag auf Nachfrage. „Wir gehen davon aus, dass es am Essen lag, das Gesundheitsamt ist informiert.“ Von den rund 90 Teilnehmern an der Weihnachtsfeier seien immerhin 83 von der Durchfallerkrankung betroffen gewesen. Nur wenige hat es nicht erwischt. „Auch ich war fit“, sagt die Bürgermeisterin, die am Donnerstag gemeinsam mit gerade mal zwei Mitarbeitern im Rathaus war. Momentan werde seitens des Gesundheitsamtes auch abgeklärt, wer was vom Essen des Caterers gegessen habe und wer Probleme hatte. Nach dem „Ausnahmezustand“ vergangene Woche sei seit Montag in den Gemeindeeinrichtungen wieder alles normal, so Birgit Hannemann. Seit Mittwoch liegen nun auch die Ergebnisse aus dem Gesundheitsamt vor. Doch eigentlich ist es kein Ergebnis. Dr. Thomas Schönauer, Leiter des Gesundheitsdezernats im Landratsamt Ludwigsburg, sagt: „Wir haben auf die klassischen Viren und Bakterien getestet, aber es sind keine Krankheitserreger gefunden worden – weder bei den Essensproben noch bei den Stuhlproben und auch nicht beim Caterer, der das Essen geliefert hat.“ Man könne daher nicht sicher sein, dass Lebensmittel die Ursache waren. Allerdings seien die Vegetarier nicht betroffen gewesen. Dass einer der Mitarbeiter möglicherweise etwas eingeschleppt habe, hält er aufgrund der Struktur einer öffentlichen Behörde für unwahrscheinlich: „So nah kommt man sich da normalerweise nicht.“