82-jähriger Erdmannhäuser vor Gericht Viele Anschuldigungen und Ungereimtheiten

Erdmannhausen - Mit einem wirren Knäuel an Anschuldigungen und Ungereimtheiten hat es die Justiz in Marbach kürzlich zu tun. Auf den ersten Blick schien da ein alter Mann aus Erdmannhausen ständig Spaziergänger zu beschimpfen, die sich das nicht gefallen ließen und Anzeige erstatteten. Bei ausführlicher Betrachtung entstand das Bild von einem erst vor Kurzem verwitweten Rentner, der verzweifelt an dem festhält, was ihm in seinem Leben noch Halt gibt: Eine Jagdpacht und sein Hund.