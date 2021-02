Schrecklicher Unfall Auto wird bei Crash in Berlin in zwei Teile gerissen

Ihr Wagen wurde bei dem Unfall auseinandergerissen, geriet in Flammen und brannte komplett aus. Die Polizeiarbeiten dauerten am Morgen an. Die Unfallstelle sei weiterhin gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer des Wagens hatte am späten gestern Abend aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto mit den vier Insassen geriet nahe des Treptower Parks ins Schleudern, riss erst zwei Bäume am Straßenrand um und prallte schließlich gegen einen Baucontainer. Die Wucht des Unfalls war so groß, dass der Wagen auseinandergerissen wurde und in Flammen aufging.