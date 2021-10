8. Spieltag Stuttgart erkämpft sich nach Corona-Chaos 1:1 in Gladbach

Die Gladbacher waren so oder so gewarnt. Schon vor fünf Monaten hatte der VfB mit einem 2:1-Sieg im Borussia-Park alle Europapokal-Träume der Elf vom Niederhein beendet. Und auch am Samstag zeigte sich der VfB trotz aller Personalnöte als unangenehmer Gegner und überraschte die forsch beginnenden Gastgeber mit dem Führungstreffer aus dem Nichts, als Mavropanos mit einem Distanzschuss früh das 1:0 für die Gäste erzielte. Es war bereits der sechste Treffer eines Stuttgarter Innenverteidigers in dieser Saison.

Die durch den Rückstand zunächst irritierten Borussen hatten dann noch Glück, dass Tanguy Coulibaly in der 31. Minute nach einem Fehlpass von Manu Koné das 2:0 für die Schwaben verpasste. Doch die Gladbacher Angriffsbemühungen wurden durch den sehenswerten Ausgleichstreffer von Nationalspieler Hofmann belohnt. Zuvor hatte Bredlow bei einem Schuss von Luca Netz noch hervorragend reagiert.

Die Gladbacher blieben das aktivere Team, erspielten sich auch noch einige gute Möglicheiten, mussten aber auch bei Kontern der Gäste auf der Hut sein. Die besten Möglichkeit für die Gastgeber vergaben zunächst Kapitän Lars Stindl (50.) und dann der eingewechselte Alassane Plea (68./78.). Doch die Stuttgarter Defensive stand samt Torhüter Bredlow gut und sicherte sich mit dem Remis den dritten Auswärtspunkt der Saison.

