8. Spieltag Hertha verpasst ersten Heimsieg und Hoffenheim Platz drei

Hertha-Schreck Andrej Kramaric hatte in seinem 200. Bundesligaspiel die Hoffenheimer in der 25. Minute in Führung geschossen. Noch vor der Pause war Dodi Lukabakio (37.) vor 41.653 Zuschauern der Ausgleich gelungen. Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den 16. Platz erhöht sich auch der sportliche Druck auf die Hertha weiter. "Es ist besser für uns, als zu verlieren", betonte Lukebakio und forderte den Heimsieg nun in einer Woche gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg. "Es wäre wichtig, das Spiel zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir da unsere drei Punkte holen."