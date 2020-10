79-jähriger Rollerfahrer in Oberstenfeld verletzt Baustellenfahrzeug erschwert Sicht auf die Ampel

Ein 79-Jähriger Rollerfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Unfallverursacher war ein 20-jähriger BMW-Fahrer, der gegen 9.10 Uhr von Beilstein kommend nach links in besagte Straße abbiegen wollte. Allerdings fanden zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung Arbeiten statt und ein Baustellenfahrzeug erschwerte die Sicht auf die Ampel.