75 Jahre Obst- und Gartenbauverein Murr Von der Notgemeinschaft zur Interessensgemeinschaft

Murr - Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Murr wurde am 17. Februar 1947 ins Leben gerufen. Damit können die Mitglieder in diesem Jahr also das 75-jährige Bestehen feiern. Zu diesem Jubiläum wurden am Samstag vier Obstbäume – ein Birnbaum und drei Apfelbäume – auf einer Wiese im Gewann Hohenhart gepflanzt. Ein Ort, an dem 1988 bereits 15 Obstbäume ihr Zuhause fanden. Ein Teil musste in der Zwischenzeit jedoch weichen: „Sie standen zu nahe an einer Trasse mit Versorgungsleitungen“, so Demeter-Landwirt und Vereinsmitglied Friedhard Bühler. Bei den Neupflanzungen war daher ein Schutzabstand von 16 Metern einzuhalten um nicht Gefahr zu laufen, dass die Neulinge bald dasselbe Schicksal ereilt.