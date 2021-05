75. Geburtstag Bundespräsident gratuliert Udo Lindenberg

Anmeldung für weiterführende Schulen

Optimismus für den neuen Fünftklässlerjahrgang

In der Vergangenheit mussten am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium und am Herzog-Christoph-Gymnasium in Beilstein potenzielle Schüler abgewiesen werden. Dieses Mal sieht es zumindest aktuell besser aus. Auch an der Anne-Frank-Realschule und der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule ist man mit dem Stand der Anmeldungen zufrieden.