„7 Tage, 7 Köpfe“ Diese Promis nehmen am Revival der RTL-Show teil

Köln - Die Neuauflage der RTL-Show „7 Tage, 7 Köpfe“ startet diese Woche mit Torsten Sträter, Chris Tall, Larissa Rieß, Kaya Yanar, Mirja Boes und Bernd Stelter. Der siebte Kopf ist Moderator Guido Cantz. Wie in der Vorlage sollen die Comedy-Stars regelmäßig wechseln. Es sei geplant, dass dabei etablierte Comedy-Legenden mit Nachwuchstalenten zusammenträfen, wie RTL in Köln mitteilte. Die erste Ausgabe der Show läuft am Donnerstag (3. Februar) ab 22.15 Uhr.