7. Spieltag "Gefährliche Situation": Seoane und die Bayer-Punkteausbeute

In einem zwischenzeitlich wilden und von vielen Kontern geprägten Duell gaben offensiv aufspielende Leverkusener den ersehnten ersten Heimsieg in der Bundesliga-Saison spät noch aus der Hand. Kerem Demirbay hatte die Werkself nach 57 Minuten mit einem Traumtor in Führung gebracht. Dass die Gastgeber das 1:0 in der Folge nicht konsequent ausbauten und sich stattdessen zu sehr zurückzogen, wurde ihnen schließlich zum Verhängnis.