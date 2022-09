7. Spieltag Sieglos-Serie hält an: Mislintat fordert Fokus auf Resultate

Ansetzen könnten die Stuttgarter unter anderem beim Verteidigen von Standardsituationen. Früh ging der Champions-League-Teilnehmer durch Sebastian Rode in Führung (15.), weil Florian Müller einen Freistoß von Daichi Kamada nur nach vorne abwehren konnte.

Nach der Pause hatte Konstantinos Mavropanos nach einem harten Einsteigen gegen Ansgar Knauff zunächst Glück, dass er nur die Gelbe Karte sah. Bestraft wurden er und die Gastgeber dennoch. Kamada verwandelte den folgenden Freistoß (55.). Diesmal hatte Waldemar Anton vorher abgefälscht.

Frankfurts Krösche vollends zufrieden

Der VfB wehrte sich. Die wenigen Chancen, die sich boten, ließ er aber aus. Und obwohl die Hessen am Dienstag noch in der Königsklasse im Einsatz waren und mit 1:0 bei Olympique Marseille gewannen, ließen sie nicht nach. "In der ersten Halbzeit war ich schon müde", sagte Kamada. "Aber nach meinem Tor habe ich mich wieder frisch gefühlt."

Hoffnung kam bei der Mehrheit der 47.500 Zuschauer nach dem Anschlusstreffer von Tiago Tomás auf, doch Kristijan Jakic stellte nach einem Eckball von Kamada den alten Vorsprung wieder her. "Drei Gegentore nach Standards sind ärgerlich", sagte VfB-Coach Matarazzo.

Sein Gegenüber, Oliver Glasner, war indes glücklich. Die Standardsituationen seien entstanden, weil die Eintracht-Profis noch einmal die nötige Energie mobilisieren konnten und immer wieder in die Tiefe gingen. Nach dem ersten Champions-League-Sieg der Eintracht überhaupt legten die Hessen in Stuttgart nach. "Sportlich gesehen kann ich mir nichts Schöneres am Geburtstag vorstellen", sagte Krösche, der von seinem Staff auch noch ein Ständchen gesungen bekam, als er sich in Richtung Parkhaus verabschiedete.