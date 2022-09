7. Spieltag BVB feiert Derbysieg, Bayern kassiert erste Saisonpleite

Der BVB erlebte nach einer halben Stunde einen Schock: Reus knickte nach einem unglücklichen Zweikampf mit Florian Flick mit dem rechten Fuß um. Der 33-Jährige schlug sofort vor Schmerzen die Hände vors Gesicht und wurde nach langer Behandlung mit der Trage vom Platz gebracht. Sein Einsatz in den kommenden Nations-League-Spielen am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und am 26. September gegen England in London ist damit höchst fraglich.

Die Augsburger machten dem Münchner Starensemble das Leben mit harter Zweikampfführung und hoher Laufbereitschaft schwer. Die Bayern gingen mit ihren Chancen fahrlässig um - das wurde mit dem 0:1 durch Mergim Berisha (59.) bestraft. In der Nachspielzeit entschärfte FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz einen Kopfball des aufgerückten Nationaltorhüters Manuel Neuer.

In Stuttgart gingen die Gäste durch ein Kopfballtor von Sebastian Rode (6.) früh in Führung und wurden danach nur selten vom VfB in Bedrängnis gebracht. Stattdessen erhöhte Daichi Kamada (55.) mit einem Freistoßtor zum 2:0. Tiago Tomas (79.) erzielte den Anschlusstreffer, ehe Kristijan Jakic (88.) den Endstand herstellte.

Leverkusen und Bremen lieferten sich ein ansehnliches Duell mit viel Tempo und Chancen, in der zweiten Hälfte nutzte Kerem Demirbay (57.) eine davon zum 1:0. Doch Milos Veljkovic (82.) gelang noch der späte Ausgleich für Bremen.