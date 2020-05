69-Jähriger fährt in Remseck gegen Haus Bewohner kommen mit Schrecken davon

Remseck - Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache prallte ein 69-Jähriger in Remseck mit seinem neuwertigen VW Polo am frühen Samstagmittag gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße. Zuvor war er von der Mörikestraße aus am Ende einer Sackgasse durch eine Hecke und anschließend durch den Garten des Hauses gefahren. Dort prallte er gegen die Hauswand zum Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung und durchschlug die Wand.