«Das Sterben üben» 68er-Ikone Rainer Langhans hat Krebs

Seine eigenen Beschwerden hielt er zuerst für die klassischen Leiden älterer Männer, sagt Langhans am Dienstag. "In meinem Alter scheint das weit verbreitet zu sein: die üblichen Probleme - dass es nicht so ohne Weiteres mehr fließt". Dass die Ursache ein Tumor war, merkte er erst, als er "wahnsinnige Schmerzen" und Panik bekam. Dann ging er zum Arzt. Dieser habe ganz klar gesagt: "Heilen sowieso nicht" - schon gar nicht bei einem so aggressiven Krebs. An diesem Freitag werde sich bei einer weiteren Untersuchung zeigen, ob der Krebs schon gestreut und Metastasen gebildet hat. "Und dann wird Schritt für Schritt geschaut, was man da machen kann", sagte er, der seine Krankheit zunächst via "Bild"-Zeitung öffentlich machte. "Letztlich ist das alles aber nur noch palliativ." Aber: "Das kann noch sehr lange dauern und in der Zeit ist die Lebensqualität hoch."