670 Millionen Euro Investitionen Mehr deutsche Firmen siedeln sich in Österreich an

Wien - Im Jahr 2019 haben deutlich mehr deutsche Firmen nach einer Ansiedlungsberatung Standorte in Österreich eröffnet als ein Jahr zuvor. 143 Unternehmen aus Deutschland machten nach einer Beratung im südöstlichen Nachbarland neue Filialen auf - ein Drittel mehr als 2018. Das teilte die Standortagentur der österreichischen Regierung am Mittwoch in Wien mit. Deutsche Firmen investierten in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr demnach 670 Millionen Euro und schafften rund 2250 Jobs in der Alpenrepublik. Das entspreche über einem Drittel aller ausländischen Investitionen in neue Standorte und fast der Hälfte der dadurch neu geschaffenen Arbeitsplätze in Österreich.