65. Geburtstag Roland Emmerich bekommt Glückwünsche aus Bellevue

Transparenz soll Ängste abbauen

RKH Kliniken veröffentlichen Fallzahlen zu COVID-19

Die RKH Kliniken, der größte Anbieter stationärer Krankenhausleistungen in Baden-Württemberg, veröffentlichen auf ihrer Homepage und in den Sozialen Medien nun täglich Zahlen über die Belegung mit COVID-19-Patienten. Ergänzend zu den allgemeinen Zahlen wie beispielsweise die Neuinfektionen in den jeweiligen Landkreisen können sich Bürger so über die aktuelle Lage in den RKH Kliniken informieren.