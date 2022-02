600 Jahre Marktrecht Mundelsheim bereitet das Jubiläum vor

Ein Mittelaltermarkt ergänzt den Pfingstmarkt

Heute ist von dieser Beschwerlichkeit nur wenig zu spüren. Die Mundelsheimer blicken mit Stolz auf das 600-Jahr-Jubiläum, das die eigenen Marktrechte in den Fokus nimmt. Bis heute finden im Ort zweimal jährlich Märkte statt: der Pfingstmarkt im Juni und der Martinimarkt im November. Veranstaltungen, die zahlreiche Besucher anlocken. Alle zwei Jahre wächst der Pfingstmarkt zudem um die Handwerkerstraße. Ein Publikumsmagnet, mit dem die Gemeinde auch im Jubiläumsjahr 2022 punkten will – unter anderem. Denn der große historische Anlass soll gebührend gefeiert werden. „Das Thema zieht sich durch das ganze Jahr und auch die Vereine greifen es auf“, so Özlem Bas, die für Gemeindemarketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig: „Wir sind zwar noch in der Planungsphase, aber am 6. Juni ist zum Pfingstmarkt auch ein kleiner Mittelaltermarkt angedacht.“