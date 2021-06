60 Jahre Stuttgarter Ballett „New/Works“-Premiere bietet drei Uraufführungen

Stuttgart - Mit einem Choreografen wie John Cranko als Kopf war das Stuttgarter Ballett von Beginn an eine Uraufführungskompanie – daran hat sich nichts geändert. Neues zu ermöglichen, bleibt für den aktuellen Intendanten Tamas Detrich selbstverständlich; und so beginnt er den Vorstellungsreigen zum 60. Geburtstag der Kompanie mit dem Ballettabend „New/Works“. Er erinnert mit der deutschen Erstaufführung von William Forsythes „Blake Works“ und Neuem von Christian Spuck sowie Marco Goecke zum einen an Künstler, die als Hauschoreografen des Stuttgarter Balletts groß wurden. Zum anderen verbeugt er sich mit der Einladung von Edward Clug vor den vielen Gästen, die sich in Stuttgart ausprobieren durften.