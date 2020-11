6. Spieltag Bayer siegt dank Alario in Freiburg - Bosz: "Beeindruckend"

Die Freiburger dagegen müssen sich nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie in der Tabelle erst einmal nach unten orientieren. "Wir müssen ins Punkten kommen. Es wäre schön, wenn man ein bisschen davonzieht und nicht in den Strudel mit reinkommt", mahnte der eingewechselte Topjoker Nils Petersen, der zum 2:3 traf (72.). Und auch Coach Christian Streich warnte: "Wir müssen uns darauf einrichten, dass es ein harter, harter Kampf wird in diesem Jahr."