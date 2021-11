6 Geschenktipps Diese Technikgeschenke sind gerade angesagt

2. WLAN in jeder Ecke Kaum etwas ist nerviger als Funklöcher in den eigenen vier Wänden. Mit dem „Eero 6“-System schenkt man sich oder anderen drahtloses Surfen bis in den letzten Winkel des Hauses. Verbindungsabbrüche bei Videocall oder beim Streamen von Netflix-Videos sind damit passé. Dahinter steckt die sogenannte Mesh-Technologie, die auf einer Vernetzung aller vorhandenen Geräte beruht. Das Basisgerät wird dafür mit einem Internet-Router gekoppelt, die Signalverstärker werden so platziert, dass man die bestmögliche Abdeckung erreicht. Dabei hilft die App, für die allerdings ein Amazon-Konto benötigt wird. Unterstützt werden auch die Smarthome-Systeme Homekit (von Apple) und Zigbee.