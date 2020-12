5:1-Kantersieg gegen Borussia Dortmund So feiern die Spieler des VfB Stuttgart ihren Sieg auf Instagram

Stuttgart - Die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo siegt – mit sage und schreibe 5:1 – nach 14 Jahren wieder in Dortmund. Die Spieler des VfB Stuttgart haben nach elf Spieltagen 17 Punkte in der Fußball-Bundesliga auf der Habenseite – 14 davon hat die Elf auf fremdem Platz geholt. Kein Wunder, dass die Jubelsbekundungen auch noch am Sonntag nachklingen.