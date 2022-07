50 Jahre zusammen Drei Orte haben sich schätzen gelernt

Der südliche Nachbar Hof und Lembach wollte zu Großbottwar

Der Nachbar im Süden, Hof und Lembach, schloss sich Großbottwar an, Beilstein fühlte sich dem Landkreis Heilbronn zugehörig. Sollten sich Gronauer und Prevorster auch in Beilsteins Obhut flüchten? Diese Lösung lag nahe, doch gelang es nach vielen Sitzungen und Beratungen, die Bürger aus diesen Orten für eine Zukunft bei Oberstenfeld und im Landkreis Ludwigsburg zu gewinnen, sie stimmten am 5. Dezember 1971 mit jeweils deutlicher Mehrheit dafür. In Kraft trat der Beschluss am 1. Januar 1972.