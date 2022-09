55 Jahre SAV Steinheim Beständigkeit und Miteinander

Sichtbar gut gelaunt waren sie am Freitagabend in der Vereinsgaststätte des TSG Steinheim zusammengekommen: die rund 90 Mitglieder der insgesamt 160 Mitglieder starken Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein (SAV). Die Feier zum 55. Geburtstag hatte die Pandemie nämlich nicht vereitelt. So saßen die Gäste an den herbstlich geschmückten Tafeln, die zum Verweilen einluden.