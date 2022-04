50 Jahre Eingemeindung Winzerhausen sowie Hof und Lembach Erfolgreiche Partner mit eigener Identität

Der Zusammenschluss wurde am 1. Dezember 1971 besiegelt, und eigentlich hätte die Feier daher schon am 1. Dezember 2021 über die Bühne gehen sollen. Sie musste aber coronabedingt verschoben werden. „Die Dezember-Stimmung hätte ja so gar nicht zu unserer Eingemeindung gepasst“, merkte das Stadtoberhaupt zum verschobenen Festtermin an.