50-jähriges Bühnenjubiläum Amigos fühlen sich wie ausgebremste Rennpferde

Andere Konzerte zu geben, kam für die Amigos nicht in Frage. "Wohnzimmer-Konzerte, im Internet übertragen oder im Autokino - das ist für uns kein Ersatz. Wir wollen ja schließlich richtig in Kontakt kommen mit unseren Fans." In der Zwischenzeit haben sich die Amigos an neue Texte und Lieder gesetzt. Und: "Mein Garten war noch nie so aufgeräumt wie jetzt. Was soll man auch machen, wenn Corona ist", sagte Bernd Ulrich.