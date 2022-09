5. Spieltag "Sehr, sehr emotional": Richter erlöst Hertha bei Augsburg

Anders gelagert war die Gefühlslage bei den Augsburgern, deren Leistung von der Anhängerschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert quittiert wurde. "Dass wir so niedergemacht werden von den Fans, kenne ich nicht. Das macht auf jeden Fall nicht so viel Spaß gerade", sagte Florian Niederlechner. Auch Jeffrey Gouweleeuw gab zu: "So eine Reaktion der Fans habe ich noch nicht oft erlebt."