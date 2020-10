5. Spieltag Nach Corona-Wirbel: Werder und Hoffenheim mit Punkteteilung

Und in der Tat merkte man den Gastgebern anfangs keine Verunsicherung an. Werder bestimmte zunächst die Partie und ging früh in Führung. Nach schöner Vorarbeit von Theodor Gebre Selassie traf Maximilian Eggestein per Flachschuss. "Genau das war der Plan", sagte der Torschütze bei Sky. "Wir wollten schnell Druck machen. In der zweiten Halbzeit gab es dann wenige Entlastung, so dass wir wenig Chancen hatten", erklärte Eggestein. Dennoch war es "ein guter Punkt. Wir sind zufrieden", unterstrich Werder-Kapitän Niklas Moisander. "Und vielleicht war die erste Halbzeit die beste von uns in dieser Saison. Das war keine leichte Woche für uns", fügte er hinzu.