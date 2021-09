5. Spieltag Kein Leckerbissen: 0:0 zwischen Mainz und Freiburg

13.500 Fans erlebten eine Partie auf schwachem Niveau, die keinen Sieger verdient hatte. Beide Teams bekämpften sich von der ersten Minute an und neutralisierten sich weitgehend. Freiburg agierte vor der Pause etwas gefälliger und spielstärker als die Hausherren, die mit Laufbereitschaft und Aggressivität dagegen hielten. Nach dem Wechsel war Mainz etwas stärker, aber nicht effizient. "In der ersten Halbzeit waren wir träge. Da war keine Schnelligkeit in den Aktionen", bemängelte FSV-Coach Svensson. "Die zweite Halbzeit war einen Tick besser."