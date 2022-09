5. Spieltag BVB erobert Tabellenführung: 1:0 gegen Hoffenheim

"Wir haben in der ersten Halbzeit ein überragendes Spiel gemacht", sagte Terzic beim Streamingdienst DAZN. Mit dem Heimerfolg am Freitagabend betrieb Dortmund Wiedergutmachung für den peinlichen Last-Minute-Blackout im vergangenen Heimspiel gegen Bremen (2:3) und setzte den bisherigen Spitzenreiter aus München vor dessen Spitzenspiel am Samstag bei Verfolger Union Berlin unter Druck.