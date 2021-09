5. Spieltag Augsburg siegt nach Joker-Tor - Tiefschlag für Gladbach

Von zwei weitgehend harmlosen Teams war der offensivschwache FCA am Ende das effektivere. In der ersten Hälfte traf Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri am Samstag bei einem Freistoß den Pfosten (43.). "Wir haben uns endlich mal belohnt", kommentierte Vargas. Den langen Ball von FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auf Vargas hätte Gladbachs Innenverteidiger Nico Elvedi allerdings wegschlagen können. "Das müssen wir besser klären", klagte Gladbach-Coach Adi Hütter.