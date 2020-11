48 Stunden Karaoke und Kokslines auf dem Dixiklo

Intelligent gedacht, banal auf der Bühne

Tatsächlich wirken die von Mühlenweg teils stammelnd vorgetragenen Theorie-Versatzstücke bloß wie Label, um die Intellektualität der Theatermacher zu beglaubigen und die banale Situation auf der Szene aufzuwerten. Sinn und mögliche Zusammenhänge dürften sich interessierten, im Verlauf von 48 Stunden aber noch mit anderen Dingen beschäftigten Zuschauern wohl nicht erschließen, wenn diese sich nur zeitweise in den Ablauf einklinken.

Warum Klubs im kulturellen Kontext wichtig sind und was urbane Kultur eigentlich auszeichnet, erhellen Frühauf und Wolpert so jedenfalls nicht. Dabei hätte man ernsthaft vom Klub als Raum für utopische Gesellschaften auf Zeit erzählen können, von Institutionen wie dem legendären Studio 54 in New York, dem Tresor in Berlin oder dem Konzept der Großdisco auf dem Land. Aber auch vom sozialen Widerspruch, dass die scheinbar tolerante Klub-Gemeinde mit ihren Türstehern dafür sorgt, dass manche gar nicht erst Einlass finden ins auf Dresscodes gegründete Paradies. So aber bleibt vom Projekt „Sperrstunde“ nicht viel mehr als das schale Gefühl, dass die Ansprüche größer waren als das Vermögen, sie zu verwirklichen.