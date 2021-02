48-Jährige in Kaiserslautern getötet Polizei hofft auf Hinweise aus dem Großraum Stuttgart

In Kaiserslautern ist am 14. Dezember 2020 eine tote Frau gefunden worden. Eine Obduktion gab dabei deutliche Hinweise darauf, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Die Unbekannte konnte in der Zwischenzeit von der Polizei als Diana Bodi aus Ozd in Ungarn identifiziert werden. Zur Aufklärung des Falles wendet sich das Polizeipräsidium Westpfalz jetzt auch an die Bürger in Baden-Württemberg, da es Hinweise darauf gibt, dass sich die 48-Jährige eine Zeit lang im Großraum Stuttgart aufgehalten haben könnte.