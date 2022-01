40. Tatort aus Münster Netzgemeinde sieht Licht und Schatten bei Thiel und Börne

Münster - Der Zufall spielt eine große, man möchte fast sagen: verdächtig große Rolle in diesem Krimi. Auf dem Weg zu Thiels schwerkrankem Vater trifft das zentrale Münsteraner „Tatort“-Gespann, also Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne und Kriminalhauptkommissar Frank Thiel, „zufällig“ auf in einem Mordfall ermittelnde Kollegen. Und der in einem Waldstück liegende Tote ist „zufällig“ ein alter Bekannter Thiels.