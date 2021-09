4. Spieltag Stindl sichert Hütter und Borussia ersten Sieg

So sprach der neue Coach von Borussia Mönchengladbach von einem "Befreiungsschlag" und einem "Arbeitssieg", nachdem der zweifache Torschütze Stindl den ersten Saisonerfolg gesichert hatte. Die Borussia kam am Sonntag zu einem 3:1 (1:1) gegen Vorjahresaufsteiger Arminia Bielefeld und schaffte mit nunmehr vier Punkten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.