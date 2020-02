39-Jähriger wird vom Amtsgericht Marbach verurteilt „Arabischer Tee“ zieht Haftstrafe nach sich

Als der 20 Jahre alte Azubi aus Freiberg vom Angeklagten die Sendungsnummer zugeschickt bekam, stellte er nach einer Woche fest, dass das Paket schon in Deutschland angekommen war, aber in Frankfurt feststeckte. Dort hatten Zollbeamte bei einer Kontrolle die mehr als 4100 Pflanzen entdeckt. „Es war ein Fehler, nicht direkt zur Polizei zu gehen“, räumte der Mann nun bei der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht ein. „Als ich den Brief von der Polizei bekam, habe ich ihn angerufen und gefragt, warum er mir nichts gesagt hat“, erzählte der zweite Adressat den Prozessbeteiligten. Da habe der Angeklagte geantwortet: „Du bist der Kleinere, du kriegst keine Strafe.“ Der 21 Jahre alte Auszubildende will erst von einer Landsfrau in seiner Flüchtlingsunterkunft erfahren haben, dass Kath in Deutschland verboten ist.