39-Jähriger hat auch in Steinheim zugeschlagen Haft für Diebestour nach Navis und Lenkrädern

Im Juli hatte er auch in Steinheim in der Beethovenstraße und in der Haydnstraße zugeschlagen. Zudem räumte der Litauer ein, Diebstähle in Nußloch, Sinsheim, Mainhardt, Eppingen, Brackenheim, Königswinter in Nordrhein-Westfalen, Bonn und Ransbach-Baumbach im Westerwald verübt zu haben. Den Gesamtschaden der gestohlenen Ware bezifferte das Gericht auf rund 60 000 Euro, den Schaden an den Fahrzeugen auf mindestens 72 000 Euro. Als Abnehmer des Diebesguts fungierte der Vater des Manns, weitere Bandenmitglieder konnte das Gericht nicht mit Sicherheit identifizieren.