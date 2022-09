35 Jahre Städtepartnerschaft Marbach feiert mit seinen französischen Freunden

Auch Bürgermeister Trost freute sich „nach langer, entbehrungsreicher Zeit“ die französischen Besucher erneut willkommen heißen zu können. „Mir geht dabei das Herz auf“, so Trost, der andeutete, wie wichtig es sei, sich in Zeiten wie diesen, an vergangene Zeiten zu erinnern; er ließ den Geist von Charles de Gaulles Rede aufleben, mit dieser er sich 1962 in Ludwigsburg an die deutsche Jugend gerichtet hatte . „Der Startpunkt für die deutsch-französische Freundschaft“, wie Trost betonte, der sich froh darüber zeigte, „wie nahe sich Franzosen und Deutsche heute sind“. In dem Bewusstsein, auf schwere, unruhige Zeiten zuzugehen, hob Trost noch einmal die Bedeutung von Städtepartnerschaften hervor. Zum Schluss hin dankte er allen engagierten Helfern, nicht zuletzt Beate Fähne, der städtischen Koordinatorin für die Partnerschaften, „das alles so toll auf die Beine gestellt wurde“ und lud die Anwesenden ein, „für ein paar Stunden die sonstigen Sorgen zu vergessen“. Ins Französische übersetzt wurden beide Reden von dem FSG-Lehrer Martin Stickel.