34. Spieltag Meister Bayern: 100 Saisontore voll und Feier mit Schale

Der Geschäftsführer der DFL hielt eine Rede auf den alten und neuen deutschen Meister ("Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München") sowie über die ungewöhnlichen Umstände dieser Saison ("Das war die einzige Bundesliga, die möglich war"). Danach schnappte sich Bayern-Kapitän Manuel Neuer im Mittelkreis der Volkswagen-Arena die Schale. Konfetti und Bierduschen gab es für den ersten Geister-Meister des deutschen Fußball ebenfalls nicht. Aber wenigstens wurde im Stadion "We are the Champions" gespielt.