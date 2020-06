34. Spieltag Freiburg feiert - Schalke setzt Pleitenserie fort

Während sich die Badener trotz der Geisterkulisse glücklich bei ihren Fans bedankten, verabschiedete sich Schalke mit immensen Problemen und wütenden Anhängern in die Sommerpause. "Dass es eine Hypothek ist, ist keine Frage", kommentierte Schalke-Coach David Wagner am Samstag den Negativrekord von 16 Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga.