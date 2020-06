34. Spieltag Eintracht mit Arbeitssieg gegen Absteiger Paderborn

Wegen des Einbruchs in der zweiten Halbzeit verzichtete Hütter in der Schlussphase darauf, Russ zum Abschied noch einen Kurzeinsatz zu schenken. Der 34-Jährige wird künftig in der Analyse für seinen Herzensverein arbeiten. "Über ein, zwei Minuten hätte ich mich natürlich gefreut. Aber das wäre nur gegangen, wenn das Spiel ein bisschen sicherer gewesen wäre. Das Wichtigste war, noch einmal die drei Punkte zu holen", sagte Russ.