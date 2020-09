34 Grad und Sonne Dienstag voraussichtlich wärmster Tag der Woche

Offenbach - Die spätsommerliche Hitzeperiode in Deutschland erreicht am Dienstag ihren vorläufigen Höhepunkt. Von Mittwoch an greift nach und nach ein Tiefausläufer auf das Land über, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zwar sorgt Tief "Timona" vor allem an den Küsten dann für einen spürbaren Temperaturrückgang - doch herbstlich wird es damit keinesfalls. "Richtung Südwesten bleibt es sommerlich bei Werten zwischen 24 und 26 Grad, am Oberrhein können örtlich bis zu 28 Grad erreicht werden", sagte ein DWD-Meteorologe am Montag in Offenbach.