32. Spieltag Hertha weiter mit Extrem-Rotation - Khedira nicht im Kader

Der Trainer der Berliner wechselt seine Startformation in der Partie gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) diesmal im Vergleich zum 3:0 gegen den SC Freiburg auf acht Positionen. Für den Sieg gegen die Breisgauer hatte er die Hertha-Elf sogar auf neun Positionen im Vergleich zum vorangegangenen Remis in Mainz verändert. Dardai will damit die hohe Belastung bei sechs Partien in 19 Tagen auf seinen Kader verteilen.