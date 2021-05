32. Spieltag der Fußball-Bundesliga So hat der VfB den Klassenerhalt am Abend fix

Stuttgart - Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Die Zeit der Tabellenrechner – und der Entscheidungen. Am 32. Spieltag können bereits einige fallen. So ist Bayern München mit aktuell sieben Punkten quasi schon Meister. Sollte Leipzig in Dortmund verlieren (Samstag, 15.30 Uhr), dann sind die Bayern bereits vor Anpfiff ihrer eigenen Partie gegen Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr) schon Meister. Spielt Leipzig beim BVB remis, dann genügt den Bayern ein Unentschieden. Sollte Leipzig am Nachmittag in Dortmund gewinnen, dann müssen auch die Bayern am Abend Mönchengladbach besiegen, um vorzeitig Meister zu werden.