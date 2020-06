31. Spieltag Kaltenbach offiziell Hoffenheim-Trainer gegen RB Leipzig

"Das ist eine Lösung, die es in dieser Form noch nicht gibt", sagte Rosen bei DAZN vor dem Anpfiff über "eine Lösung made in Hoffenheim". Die Aufteilung habe bereits in der Vorbereitung funktioniert. "Ich für meinen Teil bin nach wie vor Sportdirektor, auch wenn manche spekuliert haben, dass ich heute an der Linie bin, das bin ich nicht", betonte Rosen.