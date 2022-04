31. Spieltag Fußball-Bundesliga: Sechs Spiele, sechs Köpfe

Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim

Sebastian Hoeneß: Seit dem 1:1 gegen den FC Bayern München läuft es bei der TSG 1899 Hoffenheim nicht mehr wie gewünscht - in vier Spielen gab es nur einen Punkt und ein Tor. Trainer Sebastian Hoeneß muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt für die Wende sorgen. Sonst geht der Anschluss an die Europacup-Plätze verloren. Seinen Status als Champions-League-Kandidat hat der Club aus dem Kraichgau schon verloren. Dabei will Mäzen Dietmar Hopp die TSG dauerhaft im internationalen Geschäft sehen.