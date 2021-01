3:1-Sieg in Leipzig Haaland schießt BVB ins Meisterrennen - Nagelsmann schwärmt

Der BVB ist wieder da, weil die Mannschaft selbst wieder an sich glaubt - und die Konkurrenz durchgängig patzte. Mit fünf Punkten Rückstand auf die zuletzt wackligen Bayern und nur noch drei auf den Zweiten Leipzig zählt Dortmund als Vierter wieder zu den Meister-Kandidaten. "Mit unserer Qualität muss das das Ziel sein. Dafür müssen wir in jedem Spiel zu hundert Prozent da sein", sagte Emre Can. Die Einwechslung des Nationalspielers war zugleich die einzige bittere Pille des Spiels. Cans Leistung war zwar stark, doch er kam nur in die Partie, weil sich Axel Witsel vermutlich schwerer an der Achillessehne verletzte. "Axel wusste sofort, es geht nicht weiter", sagte BVB-Trainer Edin Terzic.