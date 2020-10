31-Jähriger kassiert vier Anzeigen in nur einer Nacht

Hitlergruß, Prügelei und ein kaputter Türspion

Die Polizei hat es am frühen Dienstagmorgen in Kornwestheim mehrfach mit demselben 31-Jährigen zu tun bekommen. Er randalierte erst in einer Gaststätte und benahm sich schließlich auch auf dem Polizeirevier daneben. Selbst ein Platzverweis hielt den Mann nicht davon ab, erneut am Bahnhof einen 27-Jährigen anzugreifen.